Verduurzaming slecht geïsoleerde huizen schiet niet op

Halverwege dit jaar had bijna 32% van de woningen met een geregistreerd label een energielabel A, het hoogste percentage ooit. Aan de onderkant is echter weinig veranderd, hoewel dit juist de groep is waar de meeste milieu- en energiewinst valt te behalen door bijvoorbeeld betere isolatie. Het percentage woningen met het laagste label G is sinds 2017 zelfs niet veranderd, aldus Calcasa.

Op dit moment heeft bijna 11% van de huurwoningen een energielabel E, F of G. Dat heeft dramatische gevolgen voor de maandelijks energierekening, blijkt uit een berekening van het databureau.

Honderden euro’s per maand

Voor een gemiddelde koopwoning met een woonoppervlakte van 100 vierkante meter liggen de jaarlijkse energielasten circa €2000 hoger bij energielabel G dan bij een energielabel A. Dat is 40% meer. Bij een gemiddelde huurwoning van dezelfde oppervlakte is het verschil zelfs circa €2500 euro. Voor een huishouden in een energielabel G-woning met een modaal inkomen, betekent deze stijging volgens Calcasa dat nu ruim 22% van het bruto inkomen opgaat aan de energierekening.

De overheid heeft juist als doelstelling om de allerslechtst geïsoleerde woningen naar een hoger niveau te tillen. Zo heeft woonminister Hugo de Jonge plannen om om vanaf 2030 geen woningen meer te laten verhuren met een energielabel E, F, of G. Die groep omvat nu nog 15% van de woningen met een geregistreerd label.

Rijke buurt beter geïsoleerd

Calcasa onderzocht ook in welke buurten de woningen het slechtst geïsoleerd zijn. Daarbij bleek dat in buurten waar iets meer dan de helft van de huishoudens een hoog inkomen heeft, ruim 56% van de woningen over een energielabel A beschikt. Naarmate de inkomens afnemen, daalt dat aandeel. In buurten waar ongeveer twee derde een laag inkomen heeft, ligt het aandeel energielabel A op maar 28%.

Opvallend is wel dat in allerrijkste buurten toch nogal wat energieslurpers zijn. „Er is sprake van een groot aandeel woningen met een energielabel F en G in de buurten met het grootste percentage hoge inkomens”, aldus Calcasa.

Met name huizen die in deze eeuw zijn gebouwd, hebben een groen energielabel. Dat komt vanwege de bouwbesluiten die in die periode zijn ingevoerd. Huizen uit de periode 1975-1990 zijn met name vertegenwoordigd in de C-labels.