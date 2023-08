Na Consumentenbond waarschuwt ook ACM voor webshop

De webwinkel verkoopt kleding, schoenen en accessoires. Consumenten krijgen hun spullen niet of te laat en kunnen geen contact krijgen. Ook voor de ACM is de webshop onbereikbaar.

Om te voorkomen dat meer consumenten gedupeerd worden, waarschuwt de ACM nu voor de webshop. Ook beraadt de toezichthouder zich op maatregelen om te voorkomen dat het bedrijf erachter opnieuw problemen veroorzaakt.

Dropshipping

De eigenaar maakt volgens de ACM vermoedelijk gebruik van dropshipping. Dat houdt in dat het bedrijf producten verkoopt die het zelf niet op voorraad heeft, maar die een derde partij maakt en verzendt. Vaak zit die partij in het buitenland. Voor de consument betekent dit een langere levertijd en mogelijk hogere retourkosten.

Dat is niet verboden, zolang het bedrijf zich maar aan de regels houdt. Zo moet duidelijk worden vermeld hoelang het duurt voor een product kan worden geleverd. Daar gaat het mis. „De informatie op de website over levering, contactgegevens en bedenktijd is onvolledig en onjuist”, meldt de ACM.

1 ster

De Consumentenbond waarschuwde al eerder voor de webshop. Daar kwamen in korte tijd 166 klachten binnen. Ook op Trustpilot wordt veel geklaagd. 91% procent van de klanten beoordeelt het bedrijf met slechts 1 ster.

De webshop was ook vrijdagmiddag telefonisch niet bereikbaar. Wie belt krijgt een bandje te horen met het verzoek een contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen.