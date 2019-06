Agenda: hoofdpijn belegger handelsoorlog verzacht

Oog van belegger vooral op macronieuws en politiek in handelsoorlog. Ⓒ EPA AEX 550.24 1.09 %

Beleggers op het Damrak deinen na een goede week, en een sterk handelsjaar, komende dagen mee op het handelsconflict tussen de VS, China en Europa. De wereldeconomie lijdt steeds meer schade, de centrale banken zouden, de VS voorop, deze zomer bijspringen. De markt vreesde daarom de nieuwe 5% importheffingen van de VS op Mexicaanse goederen, maar die werden zaterdag in de ijskast gezet.