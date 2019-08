Schiphol nog tot 2026 een bouwput

Lange rijen tijdens vakantiepieken en vertraagde vluchten: de overlast voor reizigers is de komende jaren nog niet voorbij. Ⓒ ANP Air France-KLM 9.828 0.55 %

Schiphol - De nieuwe terminal die Schiphol moet ontlasten, wordt pas in 2026 in gebruik genomen. Dat blijkt uit een informatiedocument voor aannemers die willen inschrijven op het miljardenproject, dat is ingezien door De Telegraaf. Reizigers zitten daardoor jaren langer in de chaos.