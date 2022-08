AFM legt BinckBank dwangsom op vanwege overtreding productregels

Binnen Europa zijn regels opgesteld om te voorkomen dat risicovolle beleggingsproducten worden aangeboden aan beleggers die te weinig verstand hebben van deze producten. Beleggingsondernemingen moeten er dan ook voor zorgen dat deze producten niet buiten de specifieke doelgroep belanden.

Volgens de AFM is het beleid van BinckBank op dit gebied onvoldoende. Dit komt doordat niet voldoende duidelijk is hoe BinckBank voor zijn producten een doelgroep opstelt waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken en de mate van complexiteit van een product. Ook is onvoldoende duidelijk op welke wijze BinckBank een passende distributiestrategie van deze producten opstelt. Verder ontbreekt in het beleid onder meer hoe BinckBank nagaat of de producten niet structureel buiten de doelgroep worden aangeboden.

BinckBank heeft vanaf 3 juni twee maanden de tijd om diverse wijzigingen door te voeren in zijn beleid en vier maanden de tijd om goede evaluaties uit te voeren. Indien dit niet wordt gedaan is de bank verplicht per onderdeel een dwangsom van 250.000 euro te betalen.

Financieel directeur Liesbeth Sinke van BinckBank laat in een reactie weten dat het bedrijf kennis heeft genomen van de bevelen van de AFM. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen ook een „constructief” gesprek gehad met de toezichthouder. Daarbij worden maatregelen genomen en processen aangepast zodat aan de regels wordt voldaan.