Auw! 200.000 opzeggingen bij Basic-Fit

Dat is de pijnlijke balans die zichtbaar wordt nu het bedrijf uit Hoofddorp de eerste kwartaalcijfers van 2021 naast die van 2020 legt.

Oprichter en ceo Rene Moos noemt de sluitingen van fitnessclubs in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje ’langer dan gedacht’ en ’langer dan nodig’.

Fitnessabonnementen lopen maximaal twee jaar, en aanbiedingen aan leden om de contributie te blijven betalen in ruil voor online trainingen of extra maanden lidmaatschap aan het einde van de looptijd van hun contract, hebben de sector en de marktleider niet veel kunnen helpen.

Krimp omzet

De omzet van Basic-Fit kromp van €137,5 miljoen over de eerste drie maanden van 2020, die nog nagenoeg niet beïnvloed waren door de coronapandemie, naar €10,7 miljoen over de eerste drie maanden van 2021.

Topman Rene Moos verwacht een snelle heropening van de beursgenoteerde fitnessketen. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Rene Moos is echter hoopvol dat het einde in zicht is: Basic-Fit hoopt in aangepaste vorm vanaf 11 mei in Nederland weer open te kunnen, en kort daarop in zijn twee andere belangrijke markten, België en Frankrijk. Momenteel is 94% van de sportscholen gesloten.

Het bedrijf, dat in verschillende landen gebruik maakt van overheidssteunmaatregelen voor loondoorbetalingen, heeft via aandelenemissies en extra leningen bij de banken nog €142 miljoen aan cash binnen handbereik. Eerder schatte Basic-Fit in dat de lockdowns maandelijks zo’n €15 miljoen kosten.

De slotkoers van het aandeel tikte twee weken geleden opvallend genoeg dan ook al een all time high aan van €36,26. Twaalf maanden geleden stortte de koers nog in naar €12,-.

Uitrol met vertraging

Moos zegt pas na de heropening van de clubs met een richtlijn voor aandeelhouders in Basic-Fit te willen komen hoe de verdere uitrol van clubs door Europa hervat gaat worden.

Eerder gaf hij wel aan niet geïnteresseerd te zijn in het opkopen van kleien sportscholen die het moeilijk hebben door de crisis. Wel is Basic-Fit geïnteresseerd in het overnemen van ketens aan sportscholen.

In reactie steeg het aandeel met 2%.