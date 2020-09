Column: alle hens aan dek bij aanpak coronacrisis

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal de Nederlandse economie als gevolg van de coronacrisis dit jaar krimpen met een ongekende klap van 5%, gevolgd door circa 3% groei in 2021. In dat jaar loopt de werkloosheid op tot 6% en bedraagt het begrotingstekort ruim €40 miljard en de staatsschuld 62% bbp. Vanwege de vele onzekerheden heeft het CPB ook een raming gepubliceerd waarin ons land te maken krijgt met een tweede coronagolf. In dit is scenario is er ook in 2021 sprake van een economische krimp en loopt de werkloosheid op tot 10% en de staatsschuld tot 72% bbp.

De kans is groot dat deze raming realiteit zal worden. Voor de Haagse politiek is daarmee ook de alarmfase aangebroken en dat vraagt om ‘alle hens aan dek’ waarbij ook onorthodoxe maatregelen uit de kast worden gehaald.

Steun van links

Bij het indammen van de verspreiding van het virus baseert het kabinet zich vooral op adviezen uit de Nederlandse wetenschappelijke wereld en voor de economische aspecten op het polderoverleg met sociale partners. Tot op heden heeft dit beleid zowel in de Tweede Kamer als in de publieke opinie op een ruime steun kunnen rekenen. Deze week kreeg de coalitie van premier Mark Rutte in de Tweede Kamer met hulp van de polder ook groen licht van de Tweede Kamer voor het derde steunpakket. Door verstandige voorstellen van Groen Links en de PvdA in het pakket te verwerken realiseerde het kabinet daarmee een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer.

Deze samenwerking, die ook met het oog op een nieuw kabinet na de verkiezingen volgend jaar betekenis heeft, betekent ook de breuk in het linkse oppositie front van Groen Links, PvdA en de SP. De socialisten waren in dit front al een vreemde eend in de bijt, maar hebben dit nog eens duidelijk gemaakt in hun concept verkiezingsprogramma. Het wordt gekenmerkt door een ongekende hoeveelheid aan onbetaalbare en onuitvoerbare wensdromen en een radicale breuk met de EU. Het betekent tevens een afscheid van het linkse front.

Beter weten

Bij de Nederlandse aanpak van het coronavirus valt vooral op dat ons kabinet het veel beter meent te weten dan regeringen in andere landen. Daarbij baseert het kabinet zich vooral op de adviezen uit de Nederlandse wetenschappelijke wereld. Gezaghebbende wetenschappers uit andere landen plaatsen bij deze adviezen kritische kanttekeningen of bestrijden deze zelfs. Gezien ook de signalen die wijzen op een tweede coronagolf zou het kabinet er verstandig aan doen bij de aanpak meer oog te hebben voor deze kritiek, maar ook bij de successen die andere landen boeken met hun aanpak. Ook voor de wetenschappelijke adviezen moet het kabinet ook buiten het Nederlandse wereldje te raden gaan.

Mede op basis van wetenschappelijke adviezen is in de meeste landen er voor gekozen om in het maatschappelijke leven zo veel mogelijk een mondkapje te dragen en strenge lockdowns in te voeren. Nederland meent het beter te weten en hanteert een slap aftreksel. Ook bij de uitvoering, zoals het testbeleid, valt ons land door de mand. Daarbij wordt als excuus aangevoerd dat er door de toegenomen vraag wereldwijd een gebrek zou zijn aan testmateriaal. Onjuist. Het echte verhaal is dat onze ambtelijke diensten om welke redenen dan ook niet hebben gekozen voor het mede inschakelen van commerciële binnenlandse en buitenlandse testinstellingen. Veel andere landen hebben dat terecht wel gedaan.

Steunmaatregelen

Het Nederlandse pakket waarmee de coronacrisis wordt bestreden bestaat tot op heden vooral uit steunmaatregelen om binnen bedrijven en instellingen om zoveel mogelijk banen te behouden. Het nadeel daarvan is dat niet levensvatbare bedrijven met geld van belastingbetalers tijdelijk overeind worden gehouden. Daartegenover staat het voordeel dat met dit pakket voorkomen wordt dat onze economie in elkaar stort en vele honderdduizenden banen verloren gaan. Ook is het daardoor mogelijk deze steun geleidelijk af te bouwen.

Maar voor de toekomst van onze economie is een beleid nodig waarmee de groei wordt aangejaagd en het verdienvermogen van de Nederlandse economie wordt versterkt. In een eerdere column hebben we Duitsland aanbevolen als een goed voorbeeld van deze aanpak. Ook Frankrijk heeft recent een groeipakket gelanceerd.

Nederland loopt achter

De Haagse politiek neemt onvoldoende maatregelen om het toekomstige verdienvermogen van onze economie te versterken. Deze is nodig om ook voor nieuwe generaties te kunnen zorgen voor voldoende werk en welvaart. Het daarvoor bedoelde Wopke-Wiebes fonds heeft bij deskundigen terecht een onvoldoende gescoord en kreeg ook in de Tweede Kamer geen warm onthaal. Daarnaast heeft het kabinet Rutte op een ongelukkige wijze een ondoordacht voorstel gelanceerd om bedrijfsinvesteringen aan te jagen. Het bood de oppositie alle ruimte om deze zogenoemde baan gerelateerde investeringskorting (BIK) met de

grond gelijk te maken. Met deze fiscale korting wil het kabinet bedrijven stimuleren om ondanks de crisis toch te gaan investeren. Gezien ook de inzakkende bedrijfsinvesteringen zijn deze hard nodig voor groei en extra banen. Er zijn best kritische kanttekeningen te maken bij deze aftrek, maar de linkse oppositie liet overduidelijk blijken gewoon tegen geld voor grote bedrijven te zijn.

Motor van de economie

Het mkb geldt als de motor en banenmachine van de Nederlandse economie. Vooral start-ups en scale-ups (doorgroeiende starters) scheppen relatief veel nieuwe banen en in met name de techsector dragen ze bij aan innovaties. Voor het aanjagen van onze groei en het versterken van het verdienvermogen moet politiek Den Haag daarom de nadruk leggen op een bedrijfsinvesteringspakket voor het mkb. In een eerdere column hebben we de mogelijke inhoud nader toegelicht. Gezien ook de vruchtbare samenwerking met de PvdA en GroenLinks moet het voor het kabinet mogelijk zijn voor dit pakket een ruime politieke meerderheid te realiseren.

Een eenvoudig vorm gegeven BIK kan daarbij een rol spelen. De kans op een meerderheid is groot als deze investeringskorting zich richt op klimaat en tech investeringen. Het is niet uitgesloten dat het kabinet vanuit ambtelijk (fiscale) kringen wordt gevoed met uitvoeringsbezwaren. In deze krant heeft Hans Biesheuvel dit bezwaar gerelativeerd en terecht gewezen op zogenoemde WBSO-regeling waarmee in het mkb goede ervaringen zijn opgedaan.

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg zijn economen en voormalige politici. Reageren? Mail naar [email protected].