Wall Street opent vrijwel onveranderd na banenrapport ADP

Volgens ADP nam de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juni met 692.000 banen toe, terwijl was gerekend op een plus van 600.000 arbeidsplaatsen. Met name in de sectoren voor vrijetijdsbesteding en horeca kwamen er meer banen bij, geholpen door de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen waardoor de vraag naar personeel sterk toenam. De gegevens van ADP lopen vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,2 procent op 34.366 punten. De S&P 500 won 0,1 procent tot 4294 punten en de Nasdaq daalde 0,1 procent tot 14.507 punten. In de eerste helft van dit jaar lieten de Dow en de Nasdaq plussen van circa 12 procent optekenen. Voor de S&P 500 was dat een koersstijging van ongeveer 14 procent.

De sterkste stijgers in de Dow sinds begin dit jaar waren zakenbank Goldman Sachs, creditcardmaatschappij American Express en drogisterijketen Walgreens Boots Alliance met winsten van meer dan 30 procent. Ook olie- en gasconcern Chevron, softwarebedrijf Microsoft en de grote bank JPMorgan Chase deden het goed met plussen van meer dan 20 procent in de eerste zes maanden van 2021.

Woninginrichter Bed Bath & Beyond kwam met kwartaalcijfers en verhoogde zijn omzetverwachting voor het gehele boekjaar. Dat werd beloond met een winst van 11 procent. Andere bedrijven met kwartaalresultaten waren drank- en bierconcern Constellation Brands (plus 2,1 procent) en levensmiddelenproducent General Mills (plus 0,6 procent).

Ruimtevaartonderneming Virgin Galactic verloor 2,5 procent. Bank of America kwam met een adviesverlaging voor het aandeel. Sinds vorige week vrijdag is de koers van Virgin Galactic stevig opgelopen door het nieuws dat het bedrijf van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA toestemming kreeg voor commerciële vluchten naar de ruimte.

De Chinese taxi-app Didi Global maakt woensdag naar verwachting zijn debuut op Wall Street. Met de beursgang werd 4,4 miljard dollar opgehaald. Het is de grootste beursgang van een Chinees bedrijf in New York sinds die van webwinkel Alibaba in 2014. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China.