Column: Rutte IV wordt speelbal van Brussel en een grotere overheid

Uit Europese cijfers over deze bestedingen valt op dat ons land een grote collectieve sector heeft en per inwoner vooral veel uitgeeft aan zorguitgaven en sociale zekerheid. In andere landen liggen deze uitgaven aanzienlijk lager en geeft de overheid veel meer geld uit aan een sterkere economie via het stimuleren van innovatieve bedrijfsinvesteringen en uitgaven voor onderwijs en onderzoek.

Deze zijn vooral bedoeld om ook voor de toekomst het verdienvermogen van de economie te waarborgen en zo te zorgen voor welvaart voor jong en oud. Deze investeringen dragen er tevens toe bij dat je als land beter met andere landen kan concurreren.

Doordat ons land op dit terrein achterblijft, verliezen we ten opzichte van andere Europese landen aan concurrentiekracht en kiezen international bedrijven en slimme start-ups steeds vaker voor een bedrijfsvestiging in andere landen met een aantrekkelijker vestigingsklimaat. De schaduwzijde van de grote collectieve sector is ook de hoge belasting- en premiedruk in Nederland.

Hoge lastendruk

Vooral door onze hoge uitgaven voor zorg en sociale zekerheid zit Nederland volgens recente cijfers in de kopgroep van EU-landen met de hoogste collectieve lastendruk. Dit is de optelsom van belastingen en premies die bedrijven en burgers betalen.

Doordat de komend jaren steeds meer mensen met pensioen gaan en er minder werkenden overblijven, loopt deze lastendruk verder op en wordt de zorg en sociale zekerheid straks onbetaalbaar. Daar komt nog bij dat in de Haagse politiek bij veel partijen de wens leeft de komende jaren de collectieve sector verder te verruimen. Daardoor zal met name lastendruk op arbeid (belastingen plus premies) nog verder toenemen) terwijl ons land op dit vlak nu al tot wereldtop behoort. Deze verhoging leidt tot een verdere verzwakking van onze economie en minder werkgelegenheid.

Daarom zou bij de wens voor een grotere collectieve sector tevens aangegeven moeten worden hoe deze sector mede wordt aangewend voor een toekomstige sterkere economie. Dat kan bijvoorbeeld door extra te investeren in ons hoger onderwijs, in fundamenteel onderzoek en innovatieve start-ups.

Collectieve sector

Volgens de cijfers die door de coalitiepartijen van Rutte IV zijn gepresenteerd zal in de komende kabinetsperiode de collectieve sector verder worden vergroot en de lastendruk op bedrijven en burgers verder toenemen. Medio januari publiceert het Centraal Planbureau (CPB) een doorrekening van het toekomstige beleid van Rutte IV. Dan wordt ook duidelijk wat de verschillende effecten zijn voor de groei van de economie, omvang van de collectieve sector, de lastendruk en de koopkrachtplaatjes, enzovoorts.

Maar nu al laten de cijfers uit het coalitieakkoord zien dat Rutte IV kiest voor een groter collectieve sector, een hogere lastendruk en bij de overheidsfinanciën breekt met het verleden. In het verleden speelden gezonde overheidsfinanciën een hoofdrol en had het kabinet vóór de coronacrisis een begrotingstekort van nul procent.

Volgens het coalitieakkoord kiest Rutte IV voor een tekort van 1,75%, waardoor het nieuwe kabinet jaarlijks ongeveer 13 miljard extra geld kan uitgeven. Waaraan? In de opiniebijdrage van de NRC stelt Coen Teulings (oud CPB-directeur) terecht vast dat een fatsoenlijke analyse van deze bestedingsruimte waarbij rekening wordt gehouden met een visie op de toekomst en problemen van ons land ontbreekt.

Als we afgaan op de cijfers gaat het vooral om uitgaven die, onder meer in de sociale sfeer, zorg en onderwijs tot een herstel van het vroegere beleid moeten leiden In onze voorgaande column merkten wij al op dat de keuze voor tekorten, zeker gezien de oplopende inflatie en hogere rente, risico’s met zich meebrengen. Voor de toenemde kans op lagere groeipercentages is het bovendien verstandig zorg te dragen voor financiële buffers bij de overheid.

Invloed EU-ambtenaren

Rutte IV krijgt ook te maken met een toenemende invloed van Brussel. Op verschillende terreinen probeert de EU de huidige soevereiniteit van de lidstaten in te perken. Voorbeelden zijn de vergaande bemoeienis met de gezondheidszorg van lidstaten, de invloed op het nationale belastingbeleid en klimaatbeleid, de mogelijk invoering van Europese belastingen en verdergaande regels voor het Europese begrotings- en herstelbeleid. Rutte IV moet ook op dit terrein met een duidelijk visie komen.