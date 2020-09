Autopolis melkkoe voor verzekeraars dankzij corona

In het tweede kwartaal van dit jaar, dus op het voorlopige dieptepunt van de coronacrisis, kregen verzekeraars €584 miljoen aan WA- en allriskclaims binnen. Dat was in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog €785 miljoen, constateert DNB donderdag in een statistisch nieuwsbericht.

In diverse landen krijgen automobilisten een percentage van hun premies terugbetaald vanwege deze ’meevaller’ voor verzekeraars. Dat gebeurt nog niet in Nederland.

De winst op autoverzekeringen gaat bij algemene verzekeringsmaatschappijen wel gepaard met hogere claims op grond van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. In het tweede kwartaal van 2020 was de totale omvang van deze claims €1,36 miljard. Dat was nog €968 in het laatste kwartaal van 2019.

De brand- en eigendomsschade was licht lager dan in het tweede kwartaal vorig jaar. In totaal daalden de verzekeringsclaims bij schadeverzekeraars in het tweede kwartaal van 2020 met 5% van €2,88 naar €2,74 miljard euro, aldus DNB.