Tweespalt onder KLM’ers door staking

„Staken lost niets op en zit niet in ons KLM-dna. Laten we investeren in ons bedrijf en onze medewerkers en laten we vooral niet investeren in stakingen!”, zegt Annemieke Bossen, lid van de Vereniging KLM Professionals (VKP) en vice-voorzitter van de ondernemingsraad zondagavond in een brief aan de FNV en de andere werkzame vakbonden bij KLM. Bossen maakt zich zorgen over de positie van KLM, dat al flink op de winst moest inleveren door onder meer de hogere olieprijs.

Maandagochtend legt het grondpersoneel van KLM tussen acht en tien uur het werk neer. Dit leidt tot zeker elf annuleringen én vertragingen bij KLM en haar partners.

Bossen roept de FNV op om meteen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Donderdag deed de KLM-directie een verbeterd loonbod, maar de vakbond wilde daar niet op ingaan. Volgens FNV-bestuurder Jan van den Brink is de situatie niet wezenlijk anders dan aan het begin van de zomer, toen de onderhandelingen begonnen.

Grote druk

Gezien de situatie rondom Schiphol is het gezamenlijk werken aan de financiële huishouding en een gezond bedrijf urgenter dan ooit tevoren, aldus de VKP. De eisen van FNV tellen op tot een bedrag van €100 miljoen, iets minder dan de helft van de operationele winst die KLM in het eerste halfjaar boekte. Volgens Bossen moeten de KLM’ers zich realiseren dat groei op Schiphol door onder meer de milieudoelstellingen geen vanzelfsprekendheid meer is. „Er staat een grote druk op onze winstgevendheid en daarmee de werkgelegenheid. Er moet door KLM veel geïnvesteerd worden in nieuwe vliegtuigen die groter, zuiniger en schoner zijn.”

FNV Cabine stelt zondagavond dat over de afgelopen jaren juist loon is ingeleverd, omdat de stewardessen meer uren zijn gaan werken. Volgens Bossen klopt dat niet. Ze wijst erop dat de inkomensstijging voor het KLM-personeel de voorbije jaren tot de hoogste onder werknemers in Nederland is geweest. Het personeel ontving een winstuitkering van 14% van het jaarsalaris in zowel 2017 en 2018 en daarbij een structurele verhoging van bijna 5,5%.

KLM biedt de werknemers een loonstijging van 3%, waar FNV inzet op 4%.