Vakantieganger heeft bij reis naar zon weinig keus meer: ’Lang bezig om deze maand nog bestemming te vinden’

Sinds de weersvoorspellingen steeds somberder werden, neemt het aantal boekingen naar de zon snel toe. Prijsvrij maakte woensdag en donderdag de drukste dagen mee van de zomer. „Het aantal boekingen deze maand is verdubbeld vergeleken met dezelfde periode vorig jaar”, zegt een woordvoerder.

Corendon beleeft ook een piekperiode. „De huidige last minutes zijn nu alweer verdubbeld vergeleken met twee weken geleden”, laat de organisatie weten. Dat betekent dat de vakantieganger die deze maand nog weg wil, flexibel moet zijn. „Wie het niet erg vindt om te schuiven met vertrekdatum, bestemming of hotel, heeft goede kans nog iets te vinden.”

TUI bevestigt dat. „In landen als Duitsland en België is het ook slecht weer. Daar wil iedereen ook nog snel even naar de zon.” Reisorganisaties kunnen slechts in beperkte mate inspelen op een slechte zomer, stelt het reisconcern. „Accommodaties worden ruim van tevoren ingekocht en die kunnen we later nog maar een beetje aanpassen.”

Beschikbaarheid

Prijsvrij hanteert een geautomatiseerd systeem op basis van actuele beschikbaarheid, waarbij bestemmingen niet ruim van tevoren hoeven te worden gekocht, zegt een woordvoerder. „Wij kunnen snel inspringen op wijzigingen en verschillen op dat gebied met klassieke touroperators. Er is nog genoeg beschikbaar.” Op Rhodos, waar de prijzen vanwege de bosbranden fors verlaagd zijn, zijn bijvoorbeeld nog volop plaatsen beschikbaar.

Paul van Laarhoven, manager Touroperating van de Jong Intra, moet wel steeds vaker nee zeggen. „Veel van de echt populaire bestemmingen zitten deze maand vol. We zien de vraag daarom steeds meer verschuiven naar autovakanties en stedentrips.”

De enorme vraag naar lastminutevakanties komt volgens Van Laarhoven voor de branche onverwachts. „We zagen dit niet aankomen. Hotels en vluchten zijn de laatste tijd veel duurder, sommige tickets zelfs met 50 procent. Maar ondanks die hoge prijzen willen mensen vanwege het slechte weer toch weg.”

Wie goed zoekt, kan volgens TUI nog wel een gaatje vinden. „Er zijn nog genoeg plekken met mooi weer. Maar je kunt best lang bezig zijn om zo’n bestemming te vinden. Laat je anders helpen en ga naar een reisagent. Die doet niet anders en weet meestal wel iets te vinden.”