Japan belandt in recessie

In het vierde kwartaal schreef het land ook al rode cijfers, toen daalde het bruto binnenlands product (bbp) met 1,9 procent door een belastingverhoging en een tyfoon die voor veel schade zorgde.

Als het bbp in twee opeenvolgende kwartalen daalt, wordt gesproken van een recessie. De laatste keer was dat in 2015. „We verwachten dat het ergste nog moet komen. De noodtoestand in Japan en de ernst van de pandemie in de westerse landen blijven de Japanse economie ontregelen”, zei een Japanse econoom tegen persbureau AFP.

Desalniettemin zijn de resultaten beter dan economen hadden voorspeld. Die hielden rekening met een daling van 1,1 procent.

De noodtoestand die eerder werd uitroepen door premier Shinzo Abe is vorig week voor een groot deel van het land opgeheven. Wel geldt die nog steeds in de economisch belangrijke plekken als Tokio en Osaka.

Experts verwachten voor het tweede kwartaal dit jaar nog veel slechtere cijfers. Voorspellingen variëren van zes tot tien procent in de min.

In Japan zijn meer dan 16.000 inwoners besmet geraakt met het coronavirus, ongeveer 750 van hen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus.