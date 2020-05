GlaxoSmithKline verkoopt belang Indiase tak Unilever

Dat levert de onderneming naar verwachting een boekwinst van 2,9 miljard pond (3,3 miljard euro) op.

GSK kreeg eerder een belang van bijna 6 procent in het bedrijf als onderdeel van een eerder transactie die deze maand werd afgerond. In december 2018 zei Unilever dat het de gezondheidsvoedingsdrankjesmerken GSK in India en Bangladesh en andere markten zou overnemen voor 3,3 miljard euro in contanten en aandelen in Hindustan Unilever.

GSK zette 133,8 miljoen aandelen van Hindustan Unilever in de markt. De opbrengsten vielen hoger uit dan waar eerder rekening mee werd gehouden.