Mkb wil korte lijntjes met lokaal bestuur Ondernemers en gemeenten kwamen tijdens corona nader tot elkaar, maar blijft dat zo?

Door Gabi Ouwerkerk

Ard Wessels, voorzitter van ondernemersvereniging Habi, in de mkb-vriendelijkste gemeente: Rijssen-Holten. Ⓒ APA

Amsterdam - De gemeente is voor de meeste mkb’ers de overheid waar ze in de praktijk het meest mee te maken hebben. Welke partijen in de gemeenteraad terechtkomen kan dan ook van groot belang zijn voor deze groep kiezers. „Kijk voor je gaat stemmen goed naar de programma’s en naar de personen. Ga niet blind af op de partij waar je landelijk voor kiest”, adviseert Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland.