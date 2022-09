’Miljoen reizigers naar buitenlandse luchthavens door vliegtaks’

Sterren

Spaanse justitie start strafproces tegen Shakira

De Spaanse justitie is formeel een strafproces begonnen tegen Shakira wegens belastingontduiking in de jaren 2012-2014. De Colombiaanse zangeres zou zes strafbare feiten hebben gepleegd waarmee de Spaanse belastingdienst 14,5 miljoen euro zou hebben misgelopen. Aanklagers in de zaak hebben eerder al...