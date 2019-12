Column: jetsettende zakenman met platinumkaart

Columnist Jan Maarten Slagter. Ⓒ FOTO FLORIS LOK

Binnenkort is het drie jaar geleden dat ik begon aan mijn huidige baan. Ik werk bij een organisatie met wereldwijde activiteiten. Zo hebben we overzeese kantoren in Washington, Kuala Lumpur en Peking. In mijn eerste jaar bezocht ik de buitengewesten en (deels) door ons georganiseerde evenementen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Dat resulteerde in een felbegeerde trofee: de platinumkaart van het grootverbruikersprogramma van onze nationale luchtvaartmaatschappij.