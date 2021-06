Twee miljoen huishoudens gaan €400 meer betalen voor gas en licht

Niet alleen de vaste tarieven voor energie gaan per 1 juli flink omhoog, met gemiddeld zo’n €160, zoals deze krant eerder al meldde. De variabele tarieven blijken dit jaar nog forser te stijgen. Dat concludeert prijsvergelijker Pricewise op basis van eigen onderzoek en de nieuwe tarieven van energiemaatschappij Vattenfall. De berekening gaat uit van een gemiddeld Nederlands huishouden met een verbruik van 3.500 kWh aan stroom en 1.500 m³ aan gas.

Huishoudens waarvan het vaste energiecontract afloopt, gaan automatisch over op die - veel duurdere - variabele tarieven. Het gaat volgens de Energiemonitor 2021 van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) om 27% van de Nederlandse huishoudens die hun vaste contract over laten gaan in een variabel contract en geen nieuw vast contact afsluiten. Ze stappen ook niet over naar een andere energiemaatschappij. Deze huishoudens krijgen dus vanaf volgende maand te maken met een fiks duurdere energierekening.

Beter stroomnet

Na vier keer een daling van het variabele tarief is er dus nu voor het eerst een stijging. Dat komt deels door het koude voorjaar. Maar ook omdat de prijs op het uitstoten van CO2 de laatste maanden flink is opgelopen. Energiemaatschappijen berekenen die prijsstijging nu door in de energienota. De vraag naar elektriciteit neemt vanwege de verduurzaming enorm toe en moet de capaciteit op het stroomnet worden uitgebreid. Die investeringskosten worden ook doorberekend aan de consument.