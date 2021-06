Nikkei naar verlies, staalbedrijven onderuit na brand

De hoop op een herstel van de Japanse economie, nu het vaccinatieprogramma in het land op gang lijkt te komen, bood daarbij enige steun aan de aandelenhandel. De Japanse overheid wil de inentingscampagne versnellen en gaat vanaf 21 juni beginnen met vaccineren op werkplekken en universiteiten. Verder werd uitgekeken naar de groeicijfers van de Amerikaanse industrie, die later op de dag naar buiten komen.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de min op 28.814,34 punten. De staalbedrijven JFE Holdings en Nippon Steel behoorden tot de grootste dalers met verliezen tot ruim 4 procent. Renesas klom dik 3 procent.

De chipmaker verwacht dat de chipfabriek waar in maart brand uitbrak rond half juni weer op volle capaciteit zal draaien. De industriële bedrijven IHI en Mitsubishi Heavy Industries profiteerden van positieve analistenrapporten van Nomura Securities en stegen ruim 3 en bijna 6 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit is de activiteit in de Chinese industrie in mei gestegen tot het hoogste niveau sinds december. Een dag eerder bleek uit officiële cijfers van de Chinese overheid nog dat de groei van de bedrijvigheid in de industrie in mei iets is afgenomen ten opzichte van april. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente ongewijzigd te laten. De Kospi in Seoul steeg 0,4 procent.