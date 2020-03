Online tuincentrum profiteert volop van virus

„Het is ongelooflijk hoe hard de verkopen stijgen. We zien dat Italië op dit moment de grootste afzetmarkt is, maar ook in Nederland en de landen om ons heen is er enorm veel vraag”, aldus Van Cooth.

Doorstart

Het bekende tuinpostorderbedrijf Bakker, ook wel de groenmaker van Europa genoemd, ging in februari 2018 failliet. Het bedrijf maakte een doorstart als digitale start-up en als platform voor kwekers, retailbedrijven en e-commerce. „Het is ongekend, deze situatie.”

Volgens Van Cooth is het aantal verkopen inmiddels verdubbeld ten opzichte van vorige week. Dat heeft ertoe geleid dat het bedrijf meer mensen heeft ingezet om de operationele taken, zoals het verpakken van de bestellingen, goed uit te kunnen voeren. „We zijn flink aan het opschalen. Sinds vorige week zijn er 165 tot 170 mensen werkzaam. Dat waren er eerst 120. En als de verkopen verder stijgen zullen we nog meer extra personeel moeten inzetten.”