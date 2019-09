Column: Nederland heeft een nieuwe economie nodig

Op internationale bedrijfscongressen en binnen de bestuurskamers somberen de bazen over de afkalvende economische positie van grote internationale concerns en de politieke bemoeienis waarmee ze te maken krijgen.

Ze merken ook dat hun politieke invloed afneemt en dat ze economisch minder belangrijk zijn geworden. Bij veel multinationals is er al jarenlang sprake van een forse daling van hun personeelsbestand.

Stille revolutie

In de VS is de Amerikaanse overheid recent gestart met een onderzoek naar de machtspositie van grote techbedrijven als Google, Apple, Facebook en Amazon. Deze big tech wordt ook op Europees niveau onder de loep genomen.

Daarnaast krijgt de Chinese techgigant Alibaba extra aandacht. De politieke aandacht voor economische machtsposities van bedrijven beperkt zich niet alleen tot tech, maar gaat ook uit naar andere gebieden, bijvoorbeeld medicijnen, veiligheid en telecom.

Uitwassen

De afgelopen jaren hebben de topbestuurders van deze giganten, ook in Nederland, er alles aangedaan om de onvrede over zich zelf af te roepen. Voorbeelden zijn de exorbitante beloningen en het gebruik maken van legale methoden van belastingontwijking.

Binnen de financiële sector kwamen schandalen aan het licht van banken die rentetarieven manipuleerden, meewerkten aan witwasoperaties en gebruik maakten van belastingparadijzen.

Daarnaast zien we de opkomst van de zogenoemde platformeconomie waarmee bedrijven de sociale zekerheid en andere rechten van werknemers proberen te omzeilen.

Een bekend voorbeeld is Uber, en bij het schenden van de privacywetgeving en het verspreiden van nepnieuws valt vooral Facebook op.

"Oude multinationals moeten vrezen voor hun toekomst"

De oude multinationals die direct of indirect werkzaam zijn in de fossiele industrie zitten ook in het verdomhoekje. Ze moeten vrezen voor hun toekomst. Als in het kader van het internationale klimaatbeleid de energietranistie naar duurzaam op stoom begint te komen, zal deze industrie geleidelijk afsterven.

Vorige week gaf het internationale adviesbureau Redburn juist vanwege dit risico het advies ExxonMobil, Shell en Repsol te verkopen

Ander bedrijfsleven

Ondanks de toegenomen onvrede over hun machtspositie en invloed worden multinationals door de politiek in de meeste landen nog steeds gekoesterd. Belangrijke redenen zijn de technologische kennis die ze in huis hebben, hun innovatievermogen, de internationale uitstraling en de wisselwerking met het midden- en kleinbedrijf die bijdraagt aan werkgelegenheid.

Maar landen zullen voor hun economische toekomst en werkgelegenheid nu al op zoek moeten gaan naar een ander bedrijfsleven en een nieuwe economie. Niet alleen vanwege de hierboven gesignaleerde ontwikkelingen, maar ook door de verdere digitalisering van economieën en de opmars van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, het Internet of Things, robots enz.

Allemaal best belangrijk, maar niet als we kijken naar de noodzaak om de desastreuze gevolgen van de verdere opwarming van onze aardbol in te dammen. Dat is de komende decennia de echte opgave.

Daarvoor moeten we in ieder geval met een wereldwijd pakket aan slimme maatregelen de netto uitstoot van CO2 rond 2050 tot nul weten terug te brengen.

Klimaatwinnaars

In een eerdere column concludeerden wij dat je voor deze immense doelstelling een ander bedrijfsleven nodig hebt. Alle landen moeten daarom volop gaan investeren in de zogenoemde klimaatwinnaars (www.klimaatwinnaars.nl).

Daarbij gaat het om bedrijven die vooroplopen bij het realiseren van een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Dat doen ze vooral met behulp van de inzet van slimme tech.

Klimaatwinnaars investeren onder meer in duurzame energie, digitalisering, kunstmatige intelligentie, het Internet of Things (IoT), 3D-printen, robottechnologie, slimme isolatietechnieken en groene waterstof-tech.

Ook zien we vaak een herinrichting van de bedrijfsorganisatie waarbij de focus wordt gelegd op een verduurzaming van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering.

Met deze aanpak kan je snel een groene ondernemer worden. Onderzoek wijst bovendien uit dat klimaatwinnaars internationaal veelal in de kopgroep zitten van de best renderende bedrijven.

Nieuwe banenmotor

Naast de noodzaak van een klimaatneutraal bedrijfsleven, hebben landen ook in de toekomst behoefte aan een banenmotor. In Nederland is van oudsher het mkb de motor van onze economie, maar onderzoek wijst uit dat deze sector niet vooroploopt bij vernieuwingen en innovaties.

Volgens recente cijfers zijn start-ups en scale-ups niet alleen de snelst groeiende banenmotor van de Nederlandse economie, maar leveren ze tevens een belangrijke bijdrage aan innovaties.

Voor het kabinet Rutte III, maar ook de opvolgende kabinetten, is de opgave om te gaan werken aan een nieuwe, groene economie. In dit kader zal ons bedrijfsleven gestimuleerd moeten worden om versneld klimaatneutraal te gaan ondernemen.

Bovendien dient er een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd te worden voor de nieuwe banenmotor van de Nederlandse economie. Voor deze bedrijven kan worden volstaan met eenvoudige regelgeving en een simpel belastingstelsel.

Voor grote internationale bedrijven geldt een andere aanpak die hierboven is geschetst. Op het terrein van de belastingen heb je een Europese winstbelasting nodig waarmee het ontgaan van belasting effectief kan worden bestreden.

Alle pogingen van Europese landen, waaronder Nederland, om met een eigen nationale winstbelasting deze bedrijven aan te pakken mislukken; het is dweilen met de kraan open.