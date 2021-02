’Stressende thuiswerker mist scheiding werk-privé’

Van de ondervraagden werken er 386 (44%) nu vanuit huis terwijl ze voor de crisis op een bedrijfslocatie werkten. Van deze thuiswerkers zegt iets meer dan een kwart (27%) lichte burn-outklachten te hebben, 23% spreekt over een matige tot zware burn-out. De oorzaak van een burn-out is vaak stress. Ruim een derde (36%) geeft aan meer stress te ervaren sinds de overstap op thuiswerken. Ze hebben vooral het gevoel continue ’aan’ te staan.

Zorgplicht

Werkgevers zijn verplicht om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. Deze zorgplicht geldt ook voor thuiswerkers en houdt in dat werkgevers verplicht zijn zowel de fysieke als mentale risico’s die gepaard gaan met thuiswerken te inventariseren. Daarin schieten veel mkb-organisaties tekort. Zo zegt 37% van de ondervraagden hun mentale gezondheid nog nooit met hun manager te hebben besproken sinds het begin van de coronapandemie. Een meerderheid (57%) heeft ook geen voorlichting ontvangen over hoe ze hun mentale gezondheid kunnen beschermen sinds ze thuiswerken. Slechts 28% heeft instructies ontvangen over het ergonomisch inrichten van hun thuiswerkplek.

Capterra wijst in het onderzoek ook op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om zich in te zetten voor zijn gezondheid. Want ook daar gaat het vaak mis. Zo maakt slechts 27% een dagplanning en legt slechts 31% de computer weg aan het einde van de werkdag. Ook is er steeds minder animo voor virtuele sociale activiteiten, terwijl sociale contacten juist goed zijn voor de gezondheid.