Bonussen op Wall Street stevig omlaag

De terugval van de bonussen is een rechtstreeks gevolg van de winstdaling van Amerikaanse zakenbanken, die geconfronteerd werden met een sterke toename van de inflatie en vrees voor een recessie.

Met het gemiddelde bedrag van $176.700 vielen de bonussen vorig jaar terug tot het niveau van 2019. De totale bonuspot beliep $33,7 miljard.

Wall Street is essentieel voor de economie van New York. 1 van alle 11 werkenden is actief in de effectenhandel.