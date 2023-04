’Tesla-werknemers deelden lugubere beelden van klanten opgenomen in auto’s’

Dit blijkt uit interviews van Reuters met negen voormalige Amerikaanse werknemers.

Tesla’s hebben veel camera’s. Deze worden gebruikt om de auto rondom in de gaten te houden, zowel rijdend als stilstaand. Ook in het interieur van een de auto’s zit een camera.

De camera’s zijn bedoeld om diefstal of schade te voorkomen en ongelukken te mijden tijdens het rijden. Echter, de camera’s zijn dus misbruikt door werknemers van Tesla.

Een van de ex-werknemers vertelt in het interview hoe een man geheel naakt naar een auto toeloopt. Sterker nog, de werknemers van Tesla deelden ook lugubere beelden met elkaar. Zo zou er een video zijn uit 2021 waarin een kind op een fiets wordt aangereden op hoge snelheid. De video verspreidde zich rond het kantoor in San Mateo, Californië, via de interne chatdienst.

Elon Musk gespot

Niet enkel extreme beelden werden gedeeld. Ook grappige foto’s van honden en verkeersborden waaronder tekst werd geschreven deelden de werknemers onderling. Zelf Elon Musk, CEO van het merk, werd gezien. Zijn Tesla nam een oude James Bond-auto op die hij eerder op een veiling kocht en in zijn garage staat.

In een privacystatement van Tesla staat dat de camera-opnames anoniem blijven en niet gekoppeld zijn aan een voertuig. Toch zeiden zeven van de geïnterviewden dat zij locaties van de auto konden zien in het systeem.

Volgens en van de geïnterviewde werknemers werd er niet alleen gefilmd als je de auto’s aanstonden. Echter, Reuters kon de beelden niet zelf zien en de uitspraken van de ex-werknemers verifiëren.

Tesla is nog niet op de vragen van de journalisten ingegaan.