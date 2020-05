Trump wil medische hulpmiddelen op bevel in VS laten maken

Trumps handelsadviseur Peter Navarro vertelde op Fox News dat federale instanties binnenkort verplicht zullen worden om in de VS gemaakte producten te kopen. De uitbraak van het virus heeft volgens hem vooral ook de afhankelijkheid van China in deze aan het licht gebracht.

Navarro gaf geen details over de plannen. Ook over een tijdsspanne liet hij zich niet uit. Navarro zei dat er ook aanvullende stappen nodig waren, waaronder deregulering, waardoor het voor farmaceutische bedrijven gemakkelijker werd om in de VS te opereren.

Verschillende functionarissen zijn tegen het bevel. Zij betogen dat de plannen om de invoer uit China te beteugelen ertoe kan leiden dat China geplande leveringen van onder meer mondkapjes, maar ook andere beschermende uitrusting zal terugschroeven.