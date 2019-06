Banken investeren in foute wapenleveranciers

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (ANP) - ING, ABN AMRO en Van Lanschot investeren nog steeds in foute wapenleveranciers. Dat stellen de organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer in een nieuw rapport. In totaal gaat het om bijna 650 miljoen euro in dertien bedrijven die wapens leveren aan landen die mensenrechten schenden.