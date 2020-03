Marktplaats: desinfecteer je handel

Voor zover het mogelijk is moeten de spullen even gedesinfecteerd worden. Dat kan met desinfecteerdoekjes, zeep en water, of een alcoholspray.

Om de overdracht bij het ophalen van spullen zo kort mogelijk te houden, want dat staat op 1, is het volgens Marktplaats belangrijk om van tevoren zoveel mogelijk foto’s en informatie te delen. Ook moet de prijs dan al liefst afgesproken zijn. Bij de overdracht van de koopwaar geldt: houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Marktplaats biedt ook betaalverzoekjes aan zodat mensen niet meer contant hoeven te betalen. Men kan ook gebruik maken van Tikkie of andere betaalmogelijkheden. Net als in de winkels is het gebruik van contant geld af te raden.