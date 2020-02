’Geen laag btw-tarief voor lustopwekkende middelen’

Dat antwoordt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie op vragen van de Hoge Raad.

Een ondernemer had het lage tarief, dat toen 6 procent was, in rekening gebracht voor middelen als Libidoforte, Spanish Fly en Rush Herbal.

De Belastingdienst en de rechtbank waren het daar niet mee eens, maar het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat de stoffen wel zijn aan te merken als consumptiemiddelen.

Het ministerie van Financiën legde de zaak vervolgens voor aan de Hoge Raad, die om advies vroeg bij het EU-hof in Luxemburg. De advocaat-generaal adviseert nu dat afrodisiaca geen voedingsmiddelen zijn en dat dus het hoge btw-tarief (21 procent) van toepassing moet zijn. De rechters volgen dergelijke adviezen veelal. De uitspraak volgt later dit jaar.