Apple klaagt softwarebedrijf uit Israël aan om misbruik iPhones

Het gaat om het Israëlisch NSO Group dat software verkoopt aan overheids- en handhavingsinstanties waarmee onder meer gegevens op iPhones kunnen worden uitgelezen. Ook NSO-moederbedrijf OSY Technologies is aangeklaagd.

Eerder dit jaar zei Amnesty International dat op bepaalde iPhones van journalisten en mensenrechtenadvocaten malware, software die wordt gebruikt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot systemen, van NSO is ontdekt.

NSO gebruikte daarvoor zogeheten zero-click aanvallen, waarbij de malware via een sms wordt bezorgd en er weinig sporen van besmetting worden nagelaten. In totaal zouden volgens Amnesty zeker 50.000 telefoonnummers doelwit zijn geweest.

De software van NSO Group zou bijvoorbeeld zijn gebruikt om familieleden en mensen rondom Jamal Khashoggi in de gaten te houden. Khashoggi was columnist voor The Washington Post. Hij werd in Turkije vermoord door huurmoordenaars die in opdracht van Saudi-Arabië werkten.

Aanvallers creëerden Apple ID's om kwaadaardige gegevens naar het apparaat van een slachtoffer te sturen. Daarmee lukte het NSO Group om zijn spyware af te leveren en te installeren zonder dat een slachtoffer daarvan op de hoogte was, aldus Apple. Volgens het techconcern zijn de servers van Apple weliswaar misbruikt voor het leveren van de malware, maar zijn ze niet gehackt of in gevaar gebracht.

Volgens Apple waren de aanvallen gericht op een klein aantal klanten. Het bedrijf gaat iPhone-gebruikers die mogelijk doelwit zijn geweest daarover informeren.

Als het aan Apple ligt dan zou NSO in de toekomst ook geen gebruik meer mogen maken van Apple-apparaten, software en diensten. Daarmee wil het Amerikaanse bedrijf ook verder misbruik voorkomen.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, en Meta-dochter WhatsApp klagen NSO Group ook afzonderlijk aan. NSO Group zei eerder dit jaar zijn technologie te verkopen aan handhavings- en inlichtingendiensten om misdaad en terreurdaden te voorkomen. Ook zei het bedrijf dat het zijn klanten doorlicht.