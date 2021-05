ForFarmers boert minder goed bij jaarstart

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de beursgenoteerde veevoeder uit de Achterhoek. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) ligt in de eerste drie maanden van dit jaar 12,8% lager dan in de eerste kwart van 2020. De brutowinst daalde 2,8%. Daarbij verkocht ForFarmers wel meer veevoer (+1,8%) dan in de eerste drie maanden van vorig jaar en steeg de netto-omzet.

ForFarmers zag zijn brutowinst in Nederland en België nog wel stijgen. Die stijging is overigens volledig gedreven door overnamers, met name de acquisitie van De Hoop Mengvoeders op 1 februari droeg daaraan bij.

De brutowinststijging was echter niet genoeg om de daling in Duitsland/Polen en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland heeft de veevoerreus echter een aantal contracten afgesloten, waarvan de marges slecht bleken. ForFarmers verwacht dat dit een negatieve impact van €4 miljoen in de eerste helft van 2021 gaat hebben.

In het Verenigd Koninkrijk daalde de brutowinst als gevolg van hevig concurrentiedruk. Om hier de druk van de ketel te halen heeft ForFarmers onlangs een slecht renderend contract beëindigd met een grote klant in de varkenssector. Daarmee weet het concern nog niet te profiteren van de Brexit. Forfarmers-topman Yoram Knoop sprak eerder juist de verwachting uit dat het veevoerbedrijf als marktleider met zijn eigen productie en logistieke keten zal profijt zal hebben van de Brexit.

Het veevoerconcern ziet overigens dat de sector langzaam aan het herstellen is van corona. De prijzen van zuivel, vlees en eieren zijn in de afgelopen maanden opgelopen en liggen weer op het niveau van een jaar geleden voor de uitbraak van de pandemie, nadat zij behoorlijk onder druk stonden door de coronamaatregelen.

De financiële positie van de boeren is echter nog niet op orde, waardoor zuiniger zijn in hun aankoop van voer. Daarnaast heeft ForFarmers al wel last van stijgende grondstofprijzen.

Al met al laat ForFarmers weten niet zeker te zijn of de daling van het onderliggende bedrijfsresultaat in de tweede helft van 2021 volledig goed gemaakt kan worden, omdat de coronamaatregelen langer aanhouden dan waar het bedrijf verwachtte. Voor de lange termijn is het bedrijf uit Lochem echter wel tevreden.

ForFarmers houdt vast aan zijn streven naar een onderliggende bedrijfsresultaat van tussen de €125 miljoen en €135 miljoen in 2025 en een autonome groei van tussen de 0 en 3%. Daarnaast wil het bedrijf €10 miljoen aan operationele kosten beperken.