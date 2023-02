Go Sharing kan door na overname Turks deelvervoerbedrijf BinBin

Door de overname zijn de deelvoertuigen volgens Go Sharing vanaf volgende week weer in Nederland te gebruiken. Eerder deze maand vroeg het bedrijf uit Nieuwegein uitstel van betaling aan.

Go Sharing was actief in dertien gemeenten, waaronder Almere, Groningen en Tilburg. Totdat begin februari de groene scooters en fietsen van de straten verdwenen. Nu komen de deelvoertuigen onder dezelfde naam weer terug in deze gemeenten, meldt het bedrijf. Alle tegoeden die eerder door gebruikers werden aangeschaft zijn volgens Go Sharing weer geldig.

Door de overname wordt de uitstel van betaling ook opgeheven, laat Go Sharing weten. Alle schuldeisers zullen bovendien "op korte termijn" worden betaald. Curator Marc Udink laat weten tevreden te zijn met de verkoop aan BinBin. "Go Sharing is terug op straat en onder de vleugels van een grote Europese speler. Deze overname is goed voor alle betrokkenen."

Stap in West-Europa

Volgens Go Sharing is BinBin de grootste aanbieder van elektrisch deelvervoer in Turkije. Het bedrijf zou in verschillende Oost-Europese landen meer dan 25.000 deelsteps aanbieden, aan ruim 3 miljoen gebruikers. De overname van Go Sharing is de eerste stap die BinBin zet in West-Europa.

Partnerbedrijf GreenMo werd eerder failliet verklaard en dat zorgde ervoor dat de verzekering van Go Sharing verliep. Daardoor kwam het verhuurbedrijf in de financiële problemen. Begin deze maand maakten de curatoren bekend dat GreenMo een doorstart gaat maken.