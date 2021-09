Jumbo opent meer ’kletskassa’s’ tegen eenzaamheid

Er is al een kletskassa in het Brabantse Vlijmen. De eerstvolgende komt ook in Brabant, in Udenhout.

Het idee voor de kletskassa ontstond twee jaar geleden. In de zomer van 2019 werd de eerste geopend. Volgens Jumbo was dat een groot succes en is nu „de tijd rijp” om het concept verder uit te breiden. Daarbij kijkt Jumbo naar gebieden waar eenzaamheid veel voorkomt.

Jumbo is lid van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om eenzaamheid tegen te gaan.

Eenzaamheid is tijdens de coronapandemie verergerd, meldde onder meer de Luisterlijn. De telefonische hulpdienst voerde vorig jaar een recordaantal gesprekken met mensen die ergens mee zaten. Dat lag vooral aan de lockdowns, waardoor mensen zich somberder voelden.

’Sociale rol’

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht becijferden eerder dat ernstige eenzaamheid de samenleving 2 miljard euro extra zorg kost. Volgens de universiteit voelt een op de tien Nederlanders zich ernstig of zeer ernstig eenzaam en maar liefst vier op de tien Nederlanders ervaart enige mate van eenzaamheid.

Albert Heijn laat weten dat de supermarkten van de keten „vaak een belangrijke sociale rol in de buurt” spelen. Klanten kunnen in de winkels ook gratis koffie drinken. „Daardoor zijn we in veel buurten al jaren een plek waar iedereen die behoefte heeft aan een praatje elkaar kan ontmoeten”, aldus een woordvoerder.

Koepelorganisatie van supermarkten Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zegt dat de toename van zelfscankassa’s zorgt voor minder drukte bij gewone kassa’s. „Dat geeft ruimte voor een praatje”, aldus een woordvoerster.