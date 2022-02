’Koning Willem-Alexander is vast een goede vader’

De zorgmedewerkster had met collega’s uit Zoetermeer een gesprek gehad met koning Willem-Alexander op het monumentale hoofdkantoor van het Oranjefonds aan de Utrechtse Maliebaan. Het was zo intens geweest dat Mandy vergat het compliment te maken.

De koning was met koningin Máxima op bezoek bij het fonds voor sociale verbinding, dat zij twintig jaar geleden kregen voor hun huwelijk. Vanwege dit jubileum hadden ze op het hoofdkwartier ontmoetingen met leiders van de projecten die zij in de loop van de twintig jaar al eens hadden bezocht.

De mondkapjes gaan op nadat het koninklijk paar is verwelkomd door Oranjefondsdirectrice Sandra Jetten. Ⓒ ANP

Om haar band met een van de projecten die het Oranjefonds financieel ondersteunt te beklemtonen, had de koningin bijna dezelfde jurk aan die ze ook bij het werkbezoek eraan had gedragen. Een foto aan de muur van de grote vergaderzaal getuigde daarvan.

„Nou, jullie hebben de afgelopen vijf jaar veel vooruitgang geboekt”, zei Máxima nadat ze van de dames van De Tussenvoorziening, die in de regio Utrecht mensen die het alleen niet redden ondersteunt, de vorderingen had gehoord.

Koningin Máxima gaf zelf ook wat adviezen aan het project De Tussenvoorziening.

Alleenstaande moeder Jasmijn vertelde dat zij met steun van De Tussenvoorziening haar schulden aan het saneren was. De koningin, erevoorzitter van SchuldenlabNL, veerde op en meldde dat er binnenkort een landelijke schuldenatlas komt. Ook wees ze moeder Jasmijn, die weer in de zorg wil gaan werken, erop dat er leer-werkvoorzieningen zijn met kinderopvang.

Zenuwachtig

Alsof niet de koning of koningin maar een collega met de projectleiders sprak, zo gemakkelijk liepen de gesprekken, waarbij veel werd gelachen. „Nou, maar ik was van te voren knap zenuwachtig”, bekende Mandy de Keijzer.

Koning Willem-Alexander voelde zich ook zichtbaar in zijn element bij het gesprek met de vrijwilligers van de Dorpsservicewinkel Gassel. Deze ontmoetingsplaats in het dorp bij Nijmegen had hij een aantal jaren geleden bezocht.

De koning luistert aandachtig naar voorzitter Cor van Boekel van de Stichting Servicewinkel Gassel.

Voorzitter Cor van Boekel van de servicewinkel die de leefbaarheid in Gassel moet vergroten, vertelde dat het moeite kost om vrijwilligers van de jongere generatie te vinden. Dat hoorde de koning ook van coördinator Anke IJdens van gezinsondersteuningsorganisatie Humanitas Home Start en projectleider Joyce de Haan van Jong Perspectief dat kinderen helpt.

Regels

Ook zeiden zij dat ze bureaucratie zo veel mogelijk vermeden. „Weggaan van de regels en administratie”, knikte de koning begripvol. „Die kunnen een belemmering zijn.”

Na twee uur vertrok het koninklijk paar weer, uitgezwaaid door Oranjefondsdirectrice Sandra Jetten. „Het was een goed, inhoudelijk bezoek”, vond ze.