Tegenwind voor roestvrijstaalmaker Aperam

De Europese Unie heeft enkele maatregelen genomen om dumping van goedkoop staal tegen te gaan. Door Amerikaanse importheffingen komt er veel meer roestvrijstaal naar Europa. Aperam hoopt dat die stappen uit Brussel vruchten af beginnen te werpen.

De omzet van Aperam kwam uit op 972 miljoen euro tegen 1,1 miljard euro in het derde kwartaal van 2018. Het bedrijf verscheepte 418 kiloton staal. Als operationeel resultaat (ebitda) zette Aperam 79 miljoen euro in de boeken. De nettowinst kwam uit op 37 miljoen euro, dat was een jaar eerder nog bijna het dubbele.

Aperam bracht de schuldenlast in de periode iets omlaag en mikt erop dat in het huidige kwartaal opnieuw te doen. De operationele winst valt deze periode naar verwachting iets hoger uit dan in het derde kwartaal.