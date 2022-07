Beursblog: winst AEX loopt terug na matige start Wall Street

Financieel

Beursblog: AEX en Wall Street zetten zegereeks voort

De Amsterdamse beurs is woensdag voor de vierde achtereenvolgende handelsdag met winst gesloten. De AEX-index steeg 0,7% naar 694,41 punten. Daarmee kreeg de beursgraadmeter voor het eerst in ruim een maand weer de magische grens van 700 punten in zicht. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway was de u...