Premium Het beste van De Telegraaf

Collega’s Primark spannen samen tegen baas: ontslag om ’hartjes-apps’ onterecht

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een filiaal van de Primark in Amsterdam Centrum. Ⓒ ANP

Amsterdam - WhatsApp wordt door vrijwel iedereen gebruikt, ook in zakelijk contact. En dan is een emoji appen snel gebeurd. Een manager van het Amsterdamse filiaal van kledingzaak Primark, die onder meer vier rode hartjes appte als reactie op een nieuwe foto van een ondergeschikte, werd mede daarom ontslagen. De rechtbank in Amsterdam fluit de Ierse winkelketen nu terug.