Groeivoorspelling OESO naar dieptepunt

De groei zal nu naar verwachting uitkomen op 2,9 procent, tegenover 3,6 procent in 2018. De meeste recente voorspelling uit mei ging nog uit van 3,2 procent mondiale groei dit jaar. In maart schroefde de denktank zijn ramingen ook al omlaag. Voor 2020 wordt gerekend op 3 procent groei.

Volgens de OESO zorgt de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China voor het laagste groeiniveau sinds 2009. Het risico ligt bovendien op de loer dat de lagere groei aanhoudt als overheden niet daadkrachtig optreden.

Handelsspanningen

"Wat aanvankelijk nog tijdelijke handelsspanningen leken blijken nu de nieuwe langetermijnstatus van handelsbetrekkingen", zegt een OESO-econoom. De handelsgroei, die na de financiële crisis de aanjager was van economische groei, is sinds 2017 van 5 procent tot in de negatieve cijfers gezakt.

De voorspellingen voor het Verenigd Koninkrijk zijn volgens de OESO nog altijd met onzekerheid omgeven. De Britse economie groeit dit jaar met 1 procent en met 0,9 procent volgend jaar, maar alleen als een akkoord met de Europese Unie wordt gesloten. In het geval van een no-dealbrexit belandt het Verenigd Koninkrijk in een recessie.