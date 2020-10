Maxime Verhagen gaat door als voorzitter bij Bouwend Nederland

Verhagen volgde in juli 2013 partijgenoot Elco Brinkman (CDA) op als voorzitter en heeft er nu twee termijn van vier jaar elk opzitten. Het dagelijks bestuur van de branchevereniging noemt de „uitdagingen die de sector heeft als gevolg van onder andere corona en de nog steeds niet opgeloste stikstofproblematiek” redenen voor het verlengen van de termijn van de huidige voorzitter.

Daarnaast heeft het bestuur „grote waardering” voor de inzet van Verhagen de afgelopen jaren en wil het bestuur „continuïteit en rust in de top van de vereniging” in de „roerige tijden voor de bouw- en infrasector.”

Verhagen zegt „trots en dankbaar tegelijk” te zijn. „De bouw- en infra is een belangrijke steunpilaar van de Nederlandse economie.” Verhagen wil de „voortrekkersrol” van bouwsector behouden. Daarvoor moet nog wel veel gebeuren op het gebied van wonen, verduurzaming en mobiliteit, zegt hij.

Verhagen was tussen 2007 en 2010 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV. Daarna was hij tussen 2010 en 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en vice-premier in het kabinet Rutte-I.