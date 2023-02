Essent halveert prijzen, maar blijft duurder dan prijsplafond

Volgens het energiebedrijf gaat het om ongeveer de helft van de klanten met een variabel tarief. De nieuwe tarieven gelden tot en met juni.

Op 1 april gaat het tarief voor stroom met 52 procent omlaag naar zo’n 0,48 euro per kilowattuur. Voor gas betalen Essent-klanten 47 procent minder: 1,82 euro per kubieke meter. De tarieven voor het prijsplafond zijn 0,40 euro per kilowattuur stroom en 1,45 euro per kuub gas.

Budget Energie en Vattenfall

Essent is niet de eerste energieleverancier die de tarieven verlaagt. Budget Energie dook al wel onder het prijsplafond. Vattenfall zit daar nog boven, maar vaste klanten met loyaliteitskorting komen wel lager uit dan het gegarandeerde maximumtarief.

Behalve lagere variabele tarieven zegt Essent ook weer vaste contracten aan te willen bieden. Dat zou in het voorjaar moeten gaan gebeuren. Op 1 april moeten nieuwe regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingaan waardoor energiebedrijven een hogere boete kunnen vragen van klanten die hun vaste contract voortijdig verbreken. Dat zou hen de zekerheid moeten geven om meer gas en stroom voor de langere termijn in te kopen.