Delivery Hero verdubbelt omzet

Delivery Hero bracht veel meer maaltijden aan de man wat terug te zien was in het aantal orders dat voor het gehele bedrijf steeg met 68 procent op jaarbasis. In Azië was de snelste groei in orders gemeten. Topman Niklas Östberg spreekt van een "een dramatische stijging in bestellingen en een ongelooflijk goed kwartaal". De opbrengsten dikten aan tot 315 miljoen euro, tegen 154 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018.

Het Duitse maaltijdbestelbedrijf wijst op snellere bezorging en breder aanbod van restaurants als redenen voor de sterke prestatie. Consumenten hebben nu ruim 300.000 extra eetgelegenheden om een maaltijd uit te selecteren.