Vluchten vertraagd door wilde staking op Brussels Airport

Aviapartner is verantwoordelijk voor 40 procent van de bagageafhandeling op de luchthaven, onder meer voor vluchten van TUI, KLM en British Airways. Volgens vakbond ACT Transcom hebben alle vijftig medewerkers van de ochtendploeg zich aangesloten bij de staking. Zij willen zich op die manier onder andere uitspreken tegen de hoge werkdruk. Die is volgens de vakbond nu al hoog, terwijl de vakantieperiode nog moet beginnen.

Voor zaterdag worden er ongeveer 48.000 passagiers op Brussels Airport verwacht, zondag zo’n 60.000. Volgens een woordvoerster van de luchthaven zijn enkele vluchten vertrokken zonder bagage. Zij legt uit dat de bagage in dat geval wordt opgeslagen op de luchthaven, alvorens de bagage naar de vakantiebestemming wordt gebracht.

Op Schiphol staan voor zaterdag drie binnenkomende vluchten uit Brussel gepland. Daarvan is één KLM-vlucht geannuleerd. Voor de vertrekkende vluchten vanaf Schiphol staan vier vluchten op de planning richting Brussel. Hiervan zijn twee geannuleerd, van KLM en Corendon Airlines. Het is niet duidelijk of de annuleringen direct verband houden met de staking in Brussel.