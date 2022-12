Werknemers Volksbank voortaan altijd vrij op 5 mei

Ook komen er bij de Volksbank ruimere regels voor vrije dagen. Zo wordt Bevrijdingsdag elk jaar een vrije feestdag in plaats van eens in de vijf jaar. Verder krijgen medewerkers van het bankconcern de mogelijkheid om een bestaande vrije feestdag in te ruilen voor een vrije dag op een feestdag van een andere cultuur. Ook komt er een verlofregeling voor gendertransitie.

Vakbond FNV vindt de voorgestelde cao „volstrekt onder de maat” en heeft het eindbod afgewezen. „Dit betekent nog altijd een koopkrachtverlies van 10 procent”, aldus een woordvoerder. Er loopt nu een peiling onder personeel van de Volksbank om onder meer achter de actiebereidheid te komen. „Acties zijn niet uitgesloten, maar over de uitkomsten van de peiling wordt na de kerst meer verwacht.”

Voor ING is er nog geen nieuwe cao. De vakbonden vonden het loonbod veel te mager, de onderhandelingen lopen nog. Bij ABN AMRO stemden leden van drie vakbonden eind oktober in met een loonbod, maar de achterban van de FNV was tegen.