Arcelor bereikt tussenakkoord over Italiaanse fabriek

Milaan - Staalconcern ArcelorMittal en bewindvoerders van de failliete staalfabrikant Ilva hebben een principeakkoord bereikt over de huur en overname van een grote fabriek in de Zuid-Italiaanse stad Tarente. De overeenkomst dient als basis voor verdere onderhandelingen. Die worden in januari voortgezet.