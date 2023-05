Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Wie is Max R., de twintiger die rijken miljoenen uit de zak klopte?

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het is het scenario voor een spannende Netflix-serie: de 26-jarige Max R. weet rijke ondernemers met leugens maar liefst 26 miljoen euro uit de zak te kloppen. Dat geld wordt niet zoals beloofd belegd, maar gebruikt voor de aankoop van een kapitale villa in Amsterdam Oud-Zuid, dure auto’s en vakanties met een privéjet. Wie is deze jongeman die zich de Quote 500-kringen binnen babbelde?