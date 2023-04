E-sigarettenbranche stapt naar rechter om smaakjesverbod aan te vechten

Ⓒ ANP / HH

DELFT (ANP) - De Esigbond, de brancheorganisatie voor onafhankelijke verkopers van elektronische sigaretten, sleept de Staat voor de rechter. Het gaat om een bodemprocedure tegen het verbieden van smaakjes in elektronische sigaretten. Dat verbod gaat per 1 oktober van dit jaar in, maar de Esigbond spreekt van een „schijnoplossing” en wil dat het van tafel gaat.