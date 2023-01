Onweersbeestje beschadigt tv, blijkt niet gedekt door inboedelverzekering

ZLM Verzekeringen wees de schadeclaim af en beriep zich daarbij op de voorwaarden. Daarin staat dat schade insecten, ongedierte, schimmels, bacteriën, virussen, zwammen, groei van planten of wortels uitzonderingen zijn op de dekking.

Onomwonden

De consument is het daar niet mee eens. Zijn verweer is dat de televisie stofdicht hoort te zijn en dat het destructieve onweersbeestje in de eerste plaats helemaal niet in de televisie hoort te kúnnen kruipen. Hij schakelt daarom het financiële klachteninstituut Kifid in. Deze stelt de verzekeraar echter in het gelijk. Hoewel Kifid wel vaststelt dat het onweersbeestje de oorzaak is, staat in de voorwaarden onomwonden dat insecten nu eenmaal een uitzondering vormen op de dekking. Het is niet bekend waar het onweersbeestje zijn laatste rustplaats heeft gevonden.