Akkoord: ’Automonteur krijgt er ruim 6% bij’

Leden van FNV moeten nog wel instemmen met het resultaat. De lonen van medewerkers in de sector gaan per 1 juli dit jaar met 2,3% omhoog. Vanaf 1 januari gaat het om een loonsverhoging met €100 bruto per maand. Dat zou volgens FNV neerkomen op gemiddeld 4% meer loon. Onderhandelaar Murat Sekercan spreekt van het beste onderhandelingsresultaat dit jaar tot nu toe voor werknemers.

Koopkracht

„Met de voorgestelde loonsverhogingen krijgen werknemers compensatie voor de inflatie gedurende de looptijd van de cao. Daarmee blijft hun koopkracht op peil”, meldt Bovag.

In het akkoord zijn ook regelingen opgenomen waarmee ouderen eerder zouden kunnen stoppen met werken, of minder kunnen werken zonder dat dit de pensioenopbouw raakt. Verder worden de jeugdlonen in de sector afgebouwd. Daarmee zouden jongeren al met ingang van hun 19e verjaardag het loon van een volwassene kunnen krijgen, in plaats van op hun 23e.

5 mei

Ook wordt 5 mei een vrije dag in de branche. Dat komt mede door de oorlog in Oekraïne, melden de onderhandelaars. Het belang van vrijheid wordt meer gevoeld.

Peter Niesink, algemeen directeur Bovag: „We zijn van mening dat we een sterke, gebalanceerde cao hebben vormgegeven. Het doel van deze cao is enerzijds om de branche aantrekkelijk te houden voor werknemers, oud en jong. Vandaar de prijscompensatie, vandaar dat we de RVU-regeling doortrekken tot eind 2025, vandaar dat jongeren die vanaf 19 jaar hun BBL-opleiding succesvol hebben afgerond meteen instromen in schaal 21 en vandaar de gezamenlijke investering in EV-opleidingen en certificering daarvan.”

„Aan de andere kant krijgen werkgevers meer mogelijkheden met hun dagvensters, zodat ze flexibeler kunnen opereren. Iets wat de markt al tijden vraagt. Uiteraard gaat zo’n aanpassing in nauw overleg met, en na instemming van de medewerkers.”

Leden van FNV hebben nog tot eind april om te oordelen over het onderhandelingsresultaat.