Column: spaarder zit met de gebakken peren

Miljonairs doen dat al. Bij Van Lanschot betalen klanten met een saldo van meer dan €2,5 miljoen 0,2% over hun tegoed. Je kunt ook zeggen dat deze mensen een rente van -0,2% ontvangen, maar dat is een woordspelletje.

"Geld in oude sok is riskant en onveilig"

De grote banken lijken vooralsnog huiverig om hun kleine klanten negatieve rente in rekening te gaan brengen, zeker als eerste. Wel klagen zij steeds harder over de kosten en het verlies dat zij nu al zeggen te maken op het spaargeld van particulieren.

Over de oorzaak zijn vriend en vijand het eens: het geldbeleid van de Europese Unie, met als grote boosdoener de ECB.

Overstappen

Intussen zit de spaarder met de gebakken peren: hij kan nog overstappen naar een andere bank, waar een pietsie meer rente wordt gegeven, of zijn geld elders in steken, maar dat gaat niet op voor kleinere reservepotjes. Het geld in een oude sok stoppen, zoals 20% van de spaarders, blijkens onze laatste peiling, overweegt dat. Riskant en onveilig.

Kan de overheid niets doen? Jazeker. België kent een wettelijk minimum voor spaarrente van particulieren van 0,11%, negatieve rente is daar dus verboden. Duitsland onderzoekt een wettelijk verbod op negatieve rente op spaargeld tot maximaal €100.000. Dat lijkt me ook voor ons helemaal geen slecht idee.

Sandra Molenaar is algemeen directeur van de Consumentenbond.