Column: Hoe neem je afscheid zonder fysiek contact?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Tot op het laatst was voorzichtigheid geboden. Mijn vader lag in het verpleeghuis en gelukkig mocht ik gewoon op bezoek. Maar steeds voelde ik de verantwoordelijkheid om dat volgens de regels te doen. Want wie wil op zijn geweten hebben dat hij corona meebrengt in een huis vol kwetsbare mensen? En ik wilde ook voorkomen dat ikzelf in quarantaine moest en niet langs kon gaan.