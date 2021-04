Air France ontspringt de dans bij verbod binnenlandse korte vluchten

Dat meldt een woordvoerder aan De Telegraaf. De zustermaatschappij van KLM is al gestopt met vluchten naar Bordeaux, Lyon en Nantes vanuit vakantieluchthaven Orly. Dat was vorig jaar een eis in het kader van de staatssteun.

Binnenlandse vluchten naar de internationale luchthaven Charles de Gaulle blijven buiten schot. De gevolgen op de langere termijn zijn nog niet bekend, omdat het netwerk door de coronacrisis veranderlijk is, aldus een zegsvrouw. Vorige week maakte Air France nog uitbreiding van het binnenlandse netwerk bekend met routes vanaf Biarritz naar Caen en van Brest naar Perpignan.

Aan banden leggen

Zaterdagavond nam het Franse parlement een wet aan die de binnenlandse vluchten aan banden wil leggen. Voor Air France kwam de eis niet geheel ongelegen, omdat het binnenlandse netwerk verlieslijdend was. KLM heeft eerder aangegeven dat ze vluchten naar Brussel wil schrappen, mits er een betrouwbare spoordienst is en het bagagevervoer goed geregeld is.

Vrijwel alle luchtreizigers vanuit Brussel naar Schiphol stappen daar over richting andere bestemmingen. Amsterdam is dat geval niet het eindpunt van de reis. Het aantal verkochte zogeheten ’air rail tickets’ zit in de lift, zo werden er in 2018 bijna 90.000 van verkocht.